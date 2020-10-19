Убивство, яке збурило Францію. Тисячі людей вшанували пам'ять учителя Самюеля Паті. Його вбили за те, що показував учням карикатури на пророка Мухаммеда.

Водночас поліція по всій країні проводить обшуки в будинках радикальних мусульман. Якою ціною захищатимуть свободу слова - про це далі.

Аплодисменти й "Марсельєза". Так по всій Франції вшанували пам'ять загиблого вчителя Самюеля Паті. Париж, Ліон, Тулуза, Марсель і ще десятки міст. На вулиці вийшли тисячі людей.

Марі-Паскаль Петі, вчителька історії та географії з Парижа:

Ще з п'ятниці, коли сталося це жахливе вбивство, мене не полишає відчуття тривоги. Я прийшла сюди, бо зараз мені як ніколи треба бути поруч із однодумцями.

Гасла - різні. Дехто з плакатами "Я - Самюель" або "Я - вчитель". Та для більшості французів трагедія стала чимось більшим за напад на викладача.

П'єр Фурні, пенсіонер із Парижа:

Ми тут, аби захищати цінності нашої Республіки: свободу, рівність, братерство. А ще - принцип невтручання релігії в суспільне життя. Зараз ці цінності - під загрозою. Уряд - безпорадний, щось потрібно робити.

Ерве, житель комуни Конфлан-Сент-Онорин:

У Франції ми маємо право робити й говорити що хочемо. Ми можемо сміятися над Папою Римським, над юдеями, над пророком Мухаммедом. Ось справжня Франція.

Убивство Самюеля Паті порушило болюче для французів питання - як дати всім можливість вільно висловлюватися й нікого не образити. А ще - стало черговим відлунням теракту в редакції "Шарлі Ебдо" 5 років тому. На уроках про свободу слова загиблий учитель показував карикатури на пророка Мухаммеда, які друкував журнал. Деяких батьків-мусульман це обурило. Скаржилися директору школи, в соцмережах влаштували цілу кампанію проти викладача. 18-річний чеченець родом із Москви - він не вчився у Паті - утілив віртуальні погрози в життя. Вистежив викладача й перерізав ножем горло. Нападника застрелили поліцейські. Нині ж шукають тих, хто мав стосунок до цькування загиблого в Інтернеті. А також усіх мусульман із радикальними поглядами.

Жеральд Дарманен, міністр внутрішніх справ Франції:

Найближчим часом поліція проведе низку операцій. Навіть більше скажу - десятки операцій. Вони стосуватимуться не лише людей, безпосередньо пов'язаних із нападом у п'ятницю. Ми хочемо дати чіткий сигнал - жоден із ворогів нашої Республіки не матиме ані хвилини спокою.

За даними ЗМІ, з країни вже готуються вислати 230 іноземців, яких підозрюють в екстремістських поглядах. В уряді цю інформацію офіційно ще не підтвердили. Натомість визнали - почали розслідування проти восьми десятків мусульманських груп. З'ясовують, чи не підбурювали до насильства своїх учасників. У середу ж відбудеться загальнонаціональна церемонія прощання з Самюелем Паті. З цієї нагоди по всій країні знову плануються велелюдні мітинги.