Минулої доби в Україні зафіксували рекордну кількість смертей від ускладнень коронавірусу - 113 пацієнтів. Медики підтвердили 5 459 нових випадків інфікування. Найбільший приріст хворих на Харківщині, Житомирщині, Львівщині та в Києві. З початку спалаху пандемії на коронавірус заразились понад 309 тисяч українців. Померли більше 5 700 інфікованих.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

У нас продовжує бути достатньо напруженою ситуація. і по кількості людей, які перебувають у лікарнях, і по кількості госпіталізацій, і по кількості важких хворих. Але у особливій такій небезпеці перебувають, і ми продовжуємо про це говорити, люди, які старші за 60 років і люди, які мають супутні захворювання.