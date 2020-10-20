В Україні зафіксували рекордну кількість смертей від COVID-19 [ Редактировать ]
Минулої доби в Україні зафіксували рекордну кількість смертей від ускладнень коронавірусу - 113 пацієнтів. Медики підтвердили 5 459 нових випадків інфікування. Найбільший приріст хворих на Харківщині, Житомирщині, Львівщині та в Києві. З початку спалаху пандемії на коронавірус заразились понад 309 тисяч українців. Померли більше 5 700 інфікованих.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
У нас продовжує бути достатньо напруженою ситуація. і по кількості людей, які перебувають у лікарнях, і по кількості госпіталізацій, і по кількості важких хворих. Але у особливій такій небезпеці перебувають, і ми продовжуємо про це говорити, люди, які старші за 60 років і люди, які мають супутні захворювання.
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