Над Кропивницьким пронісся торнадо: жителі залишились без газу та електрики [ Редактировать ]
Третю добу без газу та електрики залишаються кількасот помешкань у Кропивницькому. У неділю містом пронісся торнадо, за кілька хвилин вихор розтрощив майже три сотні осель та наробив іншого лиха. Найбільше зачепило два мікрорайони - Стара Балашівка та Лелеківка. Надзвичайники та аварійні служби досі ліквідовують наслідки стихії та допомагають містянам лагодити домівки. У цілодобовому режимі працює пункт обігріву, де люди можуть перепочити, зігрітись і набрати гарячої води.
Ольга Галушко, жителька Кропивницького:
Получається, що я працюю сама, у мене зарплата мінімальна, я нічого сама не можу зробити, у нас тут велика хата, оця криша ми нічого їй не можемо зробити, абсолютно, у нас такого мужика молодого, щоб виліз зробив немає, там діти, друзья дітей помагають спасібо, ну просто це і фізическі і матеріально воно невозможно самим востановить.
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