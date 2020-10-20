Третю добу без газу та електрики залишаються кількасот помешкань у Кропивницькому. У неділю містом пронісся торнадо, за кілька хвилин вихор розтрощив майже три сотні осель та наробив іншого лиха. Найбільше зачепило два мікрорайони - Стара Балашівка та Лелеківка. Надзвичайники та аварійні служби досі ліквідовують наслідки стихії та допомагають містянам лагодити домівки. У цілодобовому режимі працює пункт обігріву, де люди можуть перепочити, зігрітись і набрати гарячої води.

Ольга Галушко, жителька Кропивницького: