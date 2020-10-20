Виталий Кличко пообещал, что в течение недели тепло дадут во все жилые дома Источник: КГГА

В столице тепло уже получают объекты социальной инфраструктуры и половина жилых домов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Киев с пятницы, 16 октября, начал отопительный сезон. Сегодня тепло уже получают социальные объекты - больницы, школы, садики, другие учреждения социальной инфраструктуры. Также тепло подали уже почти половину жилых домов столицы. На полный запуск централизованной системы отопления - протяженностью в 2,7 тысячи километров к почти 12 000 домов - городу нужно примерно неделю.

Следить за тем, чтобы в домах киевлян было тепло, теперь будет Городская жилищно-коммунальная инспекция. Также инспекторы будут проверять, как коммунальные службы реагируют на жалобы от жителей столицы.

Подготовился Киев и первому снегу. По словам Кличка, часть снегоуборочной техники на случай резкого похолодания и ухудшения погоды уже переведена на круглосуточное дежурство.

Сегодня 439 единиц спецтехники "Киевавтодора" уже подготовлены к работе в зимний период. Это - 80 процентов от запланированного техники. Благодаря теплой прошлой зиме столичные дорожники почти не использовали соль и песок. Поэтому закупок этих материалов на новый сезон фактически не совершали.

С 1 декабря 2020 года до 1 апреля 2021-го бездомных в Киеве будут обеспечивать бесплатным горячим питанием, теплыми вещами и обувью.

В столице создадут специальные выездные бригады, которые регулярно по графику выезжать с социальным патрулированием. Оперативные штабы помощи бездомным лицам в зимний период сформируют и в каждом районе.

Еду, помощь и кров нуждающиеся смогут получить в Доме социальной заботы (ул. Суздальская, 4/6) и в Киевском городском центре комплексного обслуживания бездомных (с. Ясногородка Вышгородского района Киевской области).

Как сообщалось ранее, Кабмин передал право устанавливать тарифы на коммунальные услуги местным властям.