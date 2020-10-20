Музичний живопис: художниця Ірина Акімова відтворила класичну музику мовою сучасного мистецтва [ Редактировать ]
Музичний живопис. У столиці відкрилася виставка арт-проєктів Ірини Акімової. Це - класична музика, перекладена мовою сучасного живопису.
Ідея відтворити класичну музику в арт-проєктах у художниці Ірини Акімової виникла торік.
Ірина Акімова, художниця:
Леонардо да Винчи сказал, что живопись - это немая поэзия. Мне хотелось показать живопись, как динамичный слепок музыки.
Центральна інсталяція виставки створена за мотивами вокальних циклів "Місячний П'єро" Арнольда Шенберга і "Пори року в Буенос-Айресі" відомого аргентинця - П'яццоли.
Ірина Акімова, художниця:
Начинаются времена года, по пению самого композитора - это осень, потом следует в голубых красках зима, переходит в весну, которая дарит зеленый цвет - надежду, и наконец лето - когда Буэнос-Айрес находится в поре летнего карнавала.
Усі лінії та кольори на полотнах відповідають музичним тонам. Символічна і знакова інсталяція - "Ритми Епох" про шість музичних символів різних історичних періодів. Один з них - перевернутий рояль - нагадує розвал старого світогляду.
Юлія Льовочкіна, народний депутат України:
Я смотрю на это все, я знаю эти композиции - и местами наше виденье совпадает, местами заставляет задуматься и по-другому посмотреть на композицию и по-другому ее услышать. Я рекомендую всем посетить выставку. Полный восторг заставляет взглянуть по новому на многие вещи.
Триватиме виставка в Музеї історії Києва до третього листопада.
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