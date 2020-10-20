Музичний живопис. У столиці відкрилася виставка арт-проєктів Ірини Акімової. Це - класична музика, перекладена мовою сучасного живопису.

Ідея відтворити класичну музику в арт-проєктах у художниці Ірини Акімової виникла торік.

Ірина Акімова, художниця:

Леонардо да Винчи сказал, что живопись - это немая поэзия. Мне хотелось показать живопись, как динамичный слепок музыки.

Центральна інсталяція виставки створена за мотивами вокальних циклів "Місячний П'єро" Арнольда Шенберга і "Пори року в Буенос-Айресі" відомого аргентинця - П'яццоли.

Ірина Акімова, художниця:

Начинаются времена года, по пению самого композитора - это осень, потом следует в голубых красках зима, переходит в весну, которая дарит зеленый цвет - надежду, и наконец лето - когда Буэнос-Айрес находится в поре летнего карнавала.

Усі лінії та кольори на полотнах відповідають музичним тонам. Символічна і знакова інсталяція - "Ритми Епох" про шість музичних символів різних історичних періодів. Один з них - перевернутий рояль - нагадує розвал старого світогляду.

Юлія Льовочкіна, народний депутат України:

Я смотрю на это все, я знаю эти композиции - и местами наше виденье совпадает, местами заставляет задуматься и по-другому посмотреть на композицию и по-другому ее услышать. Я рекомендую всем посетить выставку. Полный восторг заставляет взглянуть по новому на многие вещи.

Триватиме виставка в Музеї історії Києва до третього листопада.