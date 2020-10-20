Реинтеграция Донбасса: Кравчук назвал этапы [ Редактировать ]
Для того, чтобы достичь мира на востоке Украины, власти должны принять пакет законов о реинтеграции региона. Такое заявление сделал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в эфире "Украина 24".
По его словам, вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным и должен включать в себя:
- прекращение войны;
- проведение выборов на неподконтрольных территориях;
- формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;
- принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса).
"Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", - отметил Кравчук.
Ранее сообщалось, что Зеленский хочет привлечь в ТКГ представителей религиозных организаций.
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