Для того, чтобы достичь мира на востоке Украины, власти должны принять пакет законов о реинтеграции региона. Такое заявление сделал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в эфире "Украина 24".

По его словам, вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным и должен включать в себя:

прекращение войны;

проведение выборов на неподконтрольных территориях;

формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;

принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса).

"Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", - отметил Кравчук.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет привлечь в ТКГ представителей религиозных организаций.