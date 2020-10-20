"Не стоит бояться амнистии на Донбассе" - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский заявил, что не стоит бояться амнистии на Донбассе. Он заверил, что она не будет касаться всех. Об этом он сказал в ходе послания к Верховной Раде.
"Мы должны принимать решения, которые приближают деоккупацию. Все украинцы должны одинаково понимать, что будет после освобождения и возвращения наших временно оккупированных территорий. Достигнув мира, мы начнем безопасную реинтеграцию, пользуясь международным опытом. Это пакет законов о переходном периоде, прежде всего об ответственности", - сказал глава государства.
Зеленский заявил, что здесь существует большое поле для манипуляций.
"Страшное слово "амнистия", не обо всех и не об избежании ответственности, а о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови, и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. И им нужен четкий сигнал - не стоит бояться. Достойное будущее - только с Украиной", - подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что Зеленский хочет привлечь в ТКГ представителей религиозных организаций.
по теме
Зеленский хочет привлечь в ТКГ представителей религиозных организаций
По его словам, они могут помогать в области гуманитарных вопросов
Зеленский недоволен минским форматом
При этом Украина продолжает работать в этом формате, чтобы был сохранен диалог
Кравчук призвал Россию разблокировать переговоры ТКГ
Он подчеркнул необходимость сосредоточиться на важных для украинцев вопросах
"Украинская медицина не была готова к COVID-19" - Зеленский
Зеленский подчеркнул, что мировая медицина не была готова к коронавирусу, а украинская - тем более
Президент призвал перевести богослужения в онлайн-режим
По его мнению, это поможет в снижении рисков передачи коронавируса