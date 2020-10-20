Президент Владимир Зеленский заявил, что не стоит бояться амнистии на Донбассе. Он заверил, что она не будет касаться всех. Об этом он сказал в ходе послания к Верховной Раде.

"Мы должны принимать решения, которые приближают деоккупацию. Все украинцы должны одинаково понимать, что будет после освобождения и возвращения наших временно оккупированных территорий. Достигнув мира, мы начнем безопасную реинтеграцию, пользуясь международным опытом. Это пакет законов о переходном периоде, прежде всего об ответственности", - сказал глава государства.

Зеленский заявил, что здесь существует большое поле для манипуляций.

"Страшное слово "амнистия", не обо всех и не об избежании ответственности, а о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови, и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. И им нужен четкий сигнал - не стоит бояться. Достойное будущее - только с Украиной", - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет привлечь в ТКГ представителей религиозных организаций.