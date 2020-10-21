Сектор Гази випустив ракету по Ізраїлю [ Редактировать ]
Сектор Гази випустив ракету по Ізраїлю. Снаряд успішно перехопила ізраїльська система протиповітряної оборони "Залізний купол". Ніхто не постраждав.
У відповідь ізраїльська армія знищила підземний туннель, який бойовики ХАМАС використовували для атак на ізраїльську територію. Минулого місяця під час ракетного обстрілу з Сектора Гази поранені 5 ізраїльтян.
Нагадаю, що раніше, на тлі пандемії, Ізраїль погодився послабити блокаду сектору.
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