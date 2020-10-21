Европейская комиссия заключила соглашение о закупке потенциальной вакцины от коронавируса с американским разработчиком Johnson & Johnson. Это уже третий контакт ЕС с компанией-производителем вакцины.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"В то время как коронавирус быстро распространяется по Европе, мы обеспечиваем получение доз будущей вакцины для защиты граждан. Сегодня мы подписали контракт с Johnson & Johnson", - сообщила она.

По словам фон дер Ляйен, соглашение позволит странам ЕС закупить до 400 млн доз будущей вакцины у компании.

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