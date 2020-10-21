Еврокомиссия заключила третий контракт на поставку вакцин от COVID-19 [ Редактировать ]
Европейская комиссия заключила соглашение о закупке потенциальной вакцины от коронавируса с американским разработчиком Johnson & Johnson. Это уже третий контакт ЕС с компанией-производителем вакцины.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
"В то время как коронавирус быстро распространяется по Европе, мы обеспечиваем получение доз будущей вакцины для защиты граждан. Сегодня мы подписали контракт с Johnson & Johnson", - сообщила она.
По словам фон дер Ляйен, соглашение позволит странам ЕС закупить до 400 млн доз будущей вакцины у компании.
Ранее врач дала советы больным COVID-19.
по теме
Комаровский рассказал, как определить коронавирус в домашних условиях
Популярный телеведущий и врач Евгений Комаровский назвал способ
Минздрав сократит сроки тестирования на COVID-19
На привлечение частных лабораторий уже выделено 100 миллионов гривен
COVID-19: голова МОЗу розкрив правду про вільні місця в лікарнях
Максим Степанов назвав реальну кількість вільних ліжок у лікарнях України
Вакцину от COVID-19 испытают на 4 тысячах украинцев
Украина получила первую заявку на проведение исследования третьей фазы европейского производителя вакцины
Для подтверждения COVID-19 не нужно иметь положительный ПЦР-тест - Степанов
По его словам, такой способ определения диагноза "внесен к стандарту"