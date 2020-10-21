По словам медиков, если состояние человека с COVID-19 не тяжелое, больной самостоятельно дышит, не имеет повышенной температуры, и у него не кружится голова, то в постоянном постельном режиме в таком случае необходимости нет.

"Легкие любят движение, ведь оно способствует циркуляции кислорода и других полезных веществ в крови, помогает держать организм в тонусе. Для больных с легкой формой болезни лежание днем ​​вообще не является необходимым", - заявила врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Надежда Рудницкая в интервью expres.online.

Однако, и большая физическая нагрузка, в частности, интенсивная ходьба, в таком случае недопустима. Двигаться следует умеренно, подчеркнула доктор.

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"Есть такое понятие, как застойная пневмония, которая возникает у так называемых лежачих пациентов вследствие длительного соблюдения постельного режима. У больных, которые мало двигаются, слизь в верхних дыхательных путях может накапливаться чрезмерно, и микроорганизмы, которые находятся на поверхности слизистой оболочки носоглотки, горла или рта, попадают глубоко в дыхательные пути, поражая легкие", - говорит семейная врач Елена Решетник.

Что касается сна, то здесь главное - не лежать в одинаковой позиции постоянно, а время от времени менять ее, выбирая ту, в которой максимально комфортно дышать.

Врач-пульмонолог Надежда Рудницкая также прокомментировала распространенное мнение о таком простом способе дыхательной гимнастики как надувание воздушных шариков, который якобы предотвращает развитие пневмонии.

По словам специалиста, в острой стадии пневмонии этого делать категорически нельзя.

"Нагрузка, возникающая в процессе надувания, может быть чрезмерной для поврежденных легких. А вот на начальной стадии или когда пациент уже выздоравливает, тогда да - это дыхательная гимнастика довольно полезная", - отметила врач.

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