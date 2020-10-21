"Шахтер" победил "Реал Мадрид" [ Редактировать ]
"Шахтер" одержал победу / Фото: Telegram-канал
В среду, 21 октября, "Шахтер" победил "Реал Мадрид" в групповом этапе Лиги Чемпионов со счетом 3:2.
Первый тайм "Шахтер" вел со счетом 3:0.
Во втором тайме "Реал" забил 2 гола, но победить им не удалось.
Ранее мы писали о том, что футболисты "Шахтера" заболели коронавирусом.
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