Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко заболели коронавирусом, в результате вся ФК ушла на самоизоляцию. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Как сообщили в пресс-службе, коронавирус у спортсменов обнаружили после ПЦР-тестирования, накануне отъезда в расположение сборной Украины.

После матча "Десна" - "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды. Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко

Также, коронавирус подтвердился еще у двоих сотрудников клуба.

В ближайшее время все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия.

Напомним, ранее украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2014 года - Вита Семеренко заболела COVID-19.

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