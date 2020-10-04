Футболисты "Шахтера" заболели коронавирусом [ Редактировать ]
Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко заболели коронавирусом, в результате вся ФК ушла на самоизоляцию. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Как сообщили в пресс-службе, коронавирус у спортсменов обнаружили после ПЦР-тестирования, накануне отъезда в расположение сборной Украины.
После матча "Десна" - "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды. Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко
Также, коронавирус подтвердился еще у двоих сотрудников клуба.
В ближайшее время все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия.
Напомним, ранее украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2014 года - Вита Семеренко заболела COVID-19.
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