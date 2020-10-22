Мистический триллер "Синистер" 2012 года признан самым страшным фильмом в истории кино. К такому выводу пришел ученый Дэниел Клиффорд, сообщает сайт для киноманов Broadbandchoices.

В ходе проекта "Изучение страха" исследователи измеряли частоту пульса у 50 человек разного возраста во время просмотра 100 самых популярных фильмов ужасов.

Во время просмотра "Синистера" частота сердечных сокращений у зрителей выросла до 86 ударов в минуту. Это был самый высокий показатель из всех фильмов. Средняя частота пульса при просмотре ужастиков составляла 65.

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В "Синистере" Итан Хоук играет писателя-криминалиста, расследующего череду жутких убийств целых семей. Чтобы разгадать страшную тайну, он покупает дом, где произошла трагедия. Среди вещей бывших владельцев он находит загадочное видео...

Ниже представлен рейтинг ТОП-35 самых страшных фильмов.

Ранее сообщалось, что в сети появился фильм ужасов для котов.