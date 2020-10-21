Контент Netflix на время станет бесплатным [ Редактировать ]
Netflix проведет двухдневное мероприятие под названием StreamFest. Доступ к стриминговому сервису станет бесплатным для всех пользователей. Об этом сообщает itsider.com.ua.
StreamFest начнется 4 декабря. Упоминание о событии было обнаружено в коде программы Netflix для устройств Android, после чего компания подтвердила эту новость для Protocol.
Согласно найденной в коде информации, StreamFest откроет доступ к каталогу Netflix для всех пользователей на всех устройствах, имеющих доступ к платформе.
Однако, количество активных зрителей во время проведения StreamFest может быть ограничено, поскольку в программе фестиваля присутствует соответствующее предупреждение.
Ранее мы писали о том, что Netflix назвал самый популярный дебютный сериал 2020 года.
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