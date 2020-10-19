В Сети прошла премьера ужастика "Трусишка" (Scaredy cat). По словам его авторов, это первый в истории фильм ужасов для кошек.

Анимационный хоррор снят по всем правилам жанра. Главный герой картины - домашний кот по имени Счастливчик, который любит смотреть в окно.

В дождливую полночь его внимание привлек явно одушевленный клубок для вязания. Беспечное животное отправилось ловить игрушку, которая упорно заманивала его на кухню. Там Счастливчика в холодильнике поджидал злодей. Им оказался огурец, который замыслил против Счастливчика что-то плохое....

В основу сюжета легло распространенное мнение, что кошки панически боятся огурцов. При создании "Трусишки" были использованы звуки, привлекающие внимание животных.

Длится первый хоррор для мурлык всего четыре минуты. В комментариях пользователи написали, что он заслуживает "Оскара".

Ранее "Подробности" писали о том, как себя вести, чтобы понравится любому коту, а также о том, как правильно кормить этих животных.