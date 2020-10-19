В сети появился фильм ужасов для котов (видео) [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Сети прошла премьера ужастика "Трусишка" (Scaredy cat). По словам его авторов, это первый в истории фильм ужасов для кошек.
Анимационный хоррор снят по всем правилам жанра. Главный герой картины - домашний кот по имени Счастливчик, который любит смотреть в окно.
В дождливую полночь его внимание привлек явно одушевленный клубок для вязания. Беспечное животное отправилось ловить игрушку, которая упорно заманивала его на кухню. Там Счастливчика в холодильнике поджидал злодей. Им оказался огурец, который замыслил против Счастливчика что-то плохое....
В основу сюжета легло распространенное мнение, что кошки панически боятся огурцов. При создании "Трусишки" были использованы звуки, привлекающие внимание животных.
Длится первый хоррор для мурлык всего четыре минуты. В комментариях пользователи написали, что он заслуживает "Оскара".
Ранее "Подробности" писали о том, как себя вести, чтобы понравится любому коту, а также о том, как правильно кормить этих животных.
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