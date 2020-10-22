7053 нових інфікувань коронавірусом зафіксовано в Україні за добу. 116 пацієнтів померли від ускладнень. За весь час епідемії в Україні занедужали майже 322 тисячі людей. Найвищі показники захворюваності - в Києві, на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині. МОЗ укотре закликало громадян дотримуватися правил безпеки. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив: якщо темпи поширення коронавірусу зростатимуть і далі - в Україні може забракнути медичних працівників.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: