Коронавірус в Україні перетнув чергову шокуючу межу [ Редактировать ]
7053 нових інфікувань коронавірусом зафіксовано в Україні за добу. 116 пацієнтів померли від ускладнень. За весь час епідемії в Україні занедужали майже 322 тисячі людей. Найвищі показники захворюваності - в Києві, на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині. МОЗ укотре закликало громадян дотримуватися правил безпеки. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив: якщо темпи поширення коронавірусу зростатимуть і далі - в Україні може забракнути медичних працівників.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Як би ми не хотіли, всьому є межа. Є межа здатності нашої медичної системи надавати цю допомогу. Ми обмежені кількістю ліжок, і ми обмежені кількістю медичних працівників. Наших медпрацівників, медсестер не стає більше. Ми не можемо їх імпортувати з іншої країни. Нам просто їх банально може не вистачити.
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