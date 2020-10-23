В Украине объявили чрезвычайный уровень опасности [ Редактировать ]
С 23 по 24 октября в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Такие данные приводит "Укргидрометцентр", сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По данным синоптиков, в пятницу и субботу в большинстве районов восточных областей, а также в Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Спасатели отмечают, что из-за этого увеличивается риск возникновения пожаров.
Ранее сообщалось, что пожар в Ривненской области унес жизни трех человек.
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В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности
Такие данные приводит "Укргидрометцентр"
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