С 23 по 24 октября в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Такие данные приводит "Укргидрометцентр", сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также Четыре уровня опасности COVID-19: в МОЗ представили план действий

По данным синоптиков, в пятницу и субботу в большинстве районов восточных областей, а также в Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Спасатели отмечают, что из-за этого увеличивается риск возникновения пожаров.

Ранее сообщалось, что пожар в Ривненской области унес жизни трех человек.