Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona выложила на Youtube видеоклип на новую песню Rayon (feat. Fatbelly).

Совместно с казахстанским блогером и рэпером Zheka Fatbelly певица написала песню о родном районе. И Алена, и Fatbelly поют каждый о своей родине. Хит исполнили на трех языках: Alyona Alyona - на украинском, а Zheka Fatbelly - на казахском со вставками на русском.

Я как-то рылась в Instagram и наткнулась на блогерское видео с очень сильным социальным подтекстом о насилии в семье над детьми. Все роли в нем исполнял один парень - Zheka Fatbelly. Это был восторг! Вся его страница заполнена юмором и различными мотивационными видео. Я решила написать ему лично и поблагодарить за то, что он транслирует близкие мне ценности.

Как оказалось, что казахский рэпер уже писал украинке, когда она только начинала свою карьеру. Девушка спросила, актуально ли еще предложение о сотрудничестве.

Так у нас появилась идея совместного трека. Но что может объединять двух простых людей? Мы подумали, что 100% - родной район. У меня была демка карантинная, она понравилась Жеке и он написал крутой куплет и свой вариант припева. Хочется, чтобы это качало наши родные районы.

Ранее сообщалось, что Alyona Alyona представила новый экологический клип на трек "Тихо дети спят".