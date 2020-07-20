Украинская реперша Alyona Alyona представила новый экологический клип на трек "Тихо дети спят". Звезда показала бэкстейдж со съемок, поблагодарив команду за невероятную роботу. Соответствующие кадры она выложила на своей странице в Instagram.

Кроме того, артистка поблагодарила поклонников за бешеную поддержку.

В новом клипе Alyona Alyona показала тонны мусора, пожары и потопы. На некоторых снимках артистка позирует в листьях, которыми прикрыла голое тело.

Ранее Alyona Alyona в прозрачном халате шокировала подписчиков. Певица присоединилась к флешмобу в соцсети Instagram и обменялась одеждой со своим возлюбленным в ванной комнате.

Напомним, ранее певицу Alyona Alyona прозвали - "Украинский Эминем", она "взорвала" сеть новыми песнями написанными во время карантина. На этот раз их сразу две - "Споживати" и "Казка". Как ранее сообщалось, Потам выпустил песню о карантине. Композиция оказалась очень актуальной в свете последних событий.