Alyona Alyona прикрыла голое тело одними листьями (фото) [ Редактировать ]
Украинская реперша Alyona Alyona представила новый экологический клип на трек "Тихо дети спят". Звезда показала бэкстейдж со съемок, поблагодарив команду за невероятную роботу. Соответствующие кадры она выложила на своей странице в Instagram.
Кроме того, артистка поблагодарила поклонников за бешеную поддержку.
В новом клипе Alyona Alyona показала тонны мусора, пожары и потопы. На некоторых снимках артистка позирует в листьях, которыми прикрыла голое тело.
Ранее Alyona Alyona в прозрачном халате шокировала подписчиков. Певица присоединилась к флешмобу в соцсети Instagram и обменялась одеждой со своим возлюбленным в ванной комнате.
Напомним, ранее певицу Alyona Alyona прозвали - "Украинский Эминем", она "взорвала" сеть новыми песнями написанными во время карантина. На этот раз их сразу две - "Споживати" и "Казка". Как ранее сообщалось, Потам выпустил песню о карантине. Композиция оказалась очень актуальной в свете последних событий.
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