Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona показала в сети откровенное фото в нижнем белье. Соответствующий снимок она выложила на своей странице в Instagram.

"Ох, сколько раз каждый из нас что-то заказывал и не угадывал с размером. А особенно, когда имеешь какие-то не привычные размеры или особенности тела. Ну что, девочки и мальчики, пишите в комментах какая ваша самая неудачная покупка из рубрики "ожидания/реальность" поделитесь своей болью", - написала звезда.

Подписчики активно комментируют фото Алены. Кто-то в восторге от нового снимка, другие же высказали свое разочарование:

"Топ", "Это. Очень. Сильно", Огонь огней. Прекрасна!", Какой ужас", "Смело", "Фу, противно".

Ранее Alyona Alyona в прозрачном халате шокировала подписчиков. Певица присоединилась к флешмобу в соцсети Instagram и обменялась одеждой со своим возлюбленным в ванной комнате.

Напомним, ранее певицу Alyona Alyona прозвали - "Украинский Эминем", она "взорвала" сеть новыми песнями написанными во время карантина. На этот раз их сразу две - "Споживати" и "Казка". Как ранее сообщалось, Потам выпустил песню о карантине. Композиция оказалась очень актуальной в свете последних событий.