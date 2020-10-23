В Одессе допросили Стерненко [ Редактировать ]
Приморский районный суд Одессы сегодня допросил Сергея Стерненко по делу, в котором его подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Маси Найем.
"Судебное заседание закончилось. Был проведен допрос Сергея Стерненко", - написал Маси.
Отметим, что следующее заседание запланировано на 29 октября.
Напомним, ранее Стерненко заявил об истечении срока домашнего ареста.
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