Суд вновь назначил Стерненко ночной домашний арест [ Редактировать ]
Фото: Сергей Стерненко / strana.ua
Приморский райсуд Одессы оставил в силе меру пресечения для активиста Сергея Стерненко в виде ночного домашнего ареста.
Об этом сообщил сам Стерненко по итогам сегодняшнего заседания.
Следующее заседание суда по делу активиста пройдет в Одессе 9 октября.
Напомним, ранее Стерненко заявил об истечении срока домашнего ареста.
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