На данный момент в мире 11 вакцин проходят третью стадию клинических исследований.

Об этом заявил в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" генетик Александр Коляда.

"Основные игроки - это, конечно, большие гиганты. Среди них порядка шести - это "темные лошадки". Это российские и китайские вакцины, которые одобрены в их странах для локального или ограниченного применения. Мы на них большую ставку особо делать не будем", - сказал он.

Коляда отметил, что большие игроки, а их порядка пяти-шести, недавно подписали меморандум, по которому заявили, что они не будут ускорять специально третью фазу исследований.

"В мире 15 лет - это обычный срок для разработки вакцины. Сейчас мы движемся суперускоренными темпами. В любом тестировании идет нарушение большинства протоколов, которые есть. И мировая общественность немножко закрывает на это глаза, потому что понимает, что это жизненно необходимо", - объяснил генетик.

Он также добавил, что, по расчетам ученых, скорее всего, в рознице, в аптеках вакцина появится летом следующего года.