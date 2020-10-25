Шмыгаль не видит возможности тотального карантина в Украине [ Редактировать ]
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас нет возможности введения тотального карантина в Украине. Основной проблемой в Украине остается вопрос обеспечения кислородом больничных кроватей для пациентов с коронавирусом. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил Шмыгаль.
"Мы очень не хотим и не видим возможности тотального карантина... Сейчас у нас становится все больше красных зон и я еще раз призываю людей к сознанию: маски, социальная дистанция, ответственность", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что сейчас Украина лучше готова к коронавирусу, чем это было весной. Сейчас в Украине достаточно больничных коек, однако остается вопрос обеспечения их кислородом.
"Субвенция на закупку кислорода в более полмиллиарда гривен перечислено местным органам самоуправления и практически каждый день проводится штаб, где с председателями областных государственных администраций, мэрами городов, мы работаем над тем, чтобы увеличить количество коек, обеспеченных кислородом", - заявил Шмыгаль.
Он добавил, что сейчас в срочном порядке правительство раздает лицензии производителям кислорода.
"Вопрос в самих баллонах, но кислород предоставляется бесплатно", - отметил премьер.
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