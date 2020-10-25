По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в Украине официально зарегистрировали 343 498 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствует новая сводка от МОЗ.

За последние сутки выявили 6088 новых случаев COVID-19.



За последние 24 часа в Украине умерли 102 человека с диагнозом COVID-19, всего жертвами болезни стал 6391 человек.

Ранее сообщалось, что в США одобрили первый препарат для лечения коронавируса.