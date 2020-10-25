В воскресенье, 25 октября, в Днепре на детской площадке повесилась девушку. На ее шее были завязаны провод от зарядного устройства для мобильного телефона и шнурки, сообщает "Днепр оперативный".

Инцидент произошел на бульваре Славы, 4. Личность девушки удалось установить. Ею оказалась гражданка 1995 года рождения. На место происшествия вызвали "скорую", полицию и мать погибшей.

Приехав на место вызова, правоохранители увидели девушку, которая была на детской качели без признаков жизни. На ее шее в два узла у нее был завязан кабель-зарядное от телефона и шнурки кроссовок белого цвета.

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