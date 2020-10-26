До 2035 года Украина планирует закупить эскадрилью американских истребителей. Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов.

При этом он отметил, что Украина вряд ли создаст собственный самолет. Только для создания прототипа, по его словам, необходимо не менее 10 лет и 10 миллиардов долларов.

Создать боевой самолет - многофункциональный истребитель, Украине вряд ли удастся в ближайшей перспективе. Для этого у нас нет, во-первых, соответствующей научной базы, нет мощностей производства, опыта. Украина может выпускать лишь военно-транспортные самолеты.

В Вооруженных силах планирует закупать авиационную технику за рубежом.

Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики. Конечно, Воздушные силы хотели бы иметь и современную технику, как вот американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах.

Украина хотела бы пойти по пути Польши, которая только сейчас начала переговоры с США о получении истребителей F-35.

Кроме того, командующий Воздушных сил рассказал, что военные защищают воздушные границы Украины на образцах техники, которые были выпущены от 1968 до 1991 года.

Самые старые самолеты у нас военно-транспортные, им от 52 лет. Ударная, истребительная и разведывательная авиация - Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР от 1981 по 1991 год выпуска. За время независимости Украины мы не получили ни одного военного самолета.

Дроздов отметил, что ремонт и модернизацию советской техники нельзя проводить вечно и лет через 10 самолеты не смогут выполнять поставленные задачи.

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