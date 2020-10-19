США и Польша заключили соглашение в сфере ядерной энергетики [ Редактировать ]
В понедельник, 19 октября, Соединенные Штаты и Польша заключили соглашение о сотрудничестве в области расширения, модернизации и развития ядерной энергетической программы Республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики США.
Первое в своем роде соглашение представляет собой прочную энергетическую связь между США и Польшей.
Документ предусматривает, что в течение следующих 18 месяцев Соединенные Штаты и Польша будут вместе работать над отчетом, содержащим проект реализации польской ядерно-энергетической программы, а также возможные механизмы финансирования.
"Это станет основой для долгосрочного участия США и принятия окончательного решения польским правительством об ускорении строительства АЭС в стране", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Украина и Польша подписали "морской" меморандум.
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