Британські спецпризначенці звільнили танкер від піратів [ Редактировать ]
Британський спецназ затримав сімох людей на танкері у Ла-Манші. Сигнал біди надійшов напередодні з судна "Наве Андромеда", що перебувало поблизу острова Вайт біля південного узбережжя Великої Британії.
Невідомі погрожували екіпажу танкера. У міністерстві оборони інцидент розцінили як спробу його захопити. На Облавку силовики виявили осіб, не причетних до рейсу. Хто ці сторонні, як опинилися на танкері й куди прямували - поки невідомо.
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