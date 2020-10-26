Британський спецназ затримав сімох людей на танкері у Ла-Манші. Сигнал біди надійшов напередодні з судна "Наве Андромеда", що перебувало поблизу острова Вайт біля південного узбережжя Великої Британії.

Невідомі погрожували екіпажу танкера. У міністерстві оборони інцидент розцінили як спробу його захопити. На Облавку силовики виявили осіб, не причетних до рейсу. Хто ці сторонні, як опинилися на танкері й куди прямували - поки невідомо.