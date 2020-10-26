NASA впервые нашло воду на солнечной стороне Луны [ Редактировать ]
Космическое агентство NASA в ходе исследований Луны на ее обращенной к Земле стороне впервые зафиксировало следы воды. Исследование проходило при помощи летающего инфракрасного телескопа SOFIA.
Об этом заявил глава NASA Джим Брайденстайн в Twitter.
"Мы впервые подтвердили наличие воды на освещенной солнцем стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA. Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса",- написал Брайденстайн.
NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020
Отмечается, что открытие является ключевым для исследовательских планов NASA в рамках программы Artemis.
Artemis - программа NASA в кооперации с частными компаниями и Европейским космическим агентством по развитию пилотируемых космических полетов. Целью программы является отправление первой женщины на поверхность Луны в 2024 году и создание местной инфраструктуры с дальнейшими планами доставить астронавтов на Марс.
Ранее сообщалось, что космический аппарат NASA потерял образцы с астероида Бенну.
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