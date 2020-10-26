Космический аппарат NASA потерял образцы с астероида Бенну (фото) [ Редактировать ]
Источник: NASA
На прошлой неделе космический аппарат NASA OSIRIS-REx совершил эпохальный маневр – приземлился на поверхность астероида Бенну и собрал с его образцы породы. Но миссия оказалась под угрозой – собранный материал буквально рассыпается по пути домой.
Космический зонд забрал всего 60 грамм ценнейшей породы у древнего астероида. Сейчас OSIRIS-REx направляется к Земле, чтобы доставить ценный груз.
Однако на полученных фотографиях с борта аппарата ученые заметили, как часть материала с астероида медленно улетучиваются в космическое пространство. Все из-за мелкой щели в майларовой заслонке.
Good news: on Oct. 20, our @OSIRISREx spacecraft captured more than enough material from asteroid Bennu to meet mission requirements! The team is now focused on stowing the sample for return to Earth in 2023: https://t.co/4etvnJzXfn #ToBennuAndBack pic.twitter.com/ILUzEJZHD8— NASA (@NASA) October 23, 2020
Предполагается, что это связано с тем, что в заслонке застряли крупные фрагменты пород и не дают ей закрыться. Тем временем аппарат теряет мелкодисперсные собранные частицы – они гораздо мельче, чем песок, и по консистенции напоминают скорее сахарную пудру.
Чтобы предотвратить дальнейшую потерю собранной породы, NASA отказалась от запланированного маневра вращения OSIRIS-REx для оценки точной массы собранных образцов путем создания искусственной гравитации путем центробежной силы.
Также чтобы сберечь материал космическое агентство отказалось от включения маршевых двигателей, чтобы отлететь от Бенну и направиться к Земле как можно скорее. Сейчас аппарат отдаляется от астероида со скоростью 40 сантиметров в секунду.
Сейчас команда NASA готовится подать команду на OSIRIS-REx, чтобы капсула с породой была помещена в возвращаемую герметичную капсулу. После этой процедуры можно будет спокойно отправить аппарат на Землю.
Ученые ожидают получить образцы с астероида Бенну в возвращаемой капсуле в 2023 году.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как NASA сделала сенсационное открытие на опасном астероиде. В то же время глава NASA рассказал о шансах найти на Марсе жизнь.
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