На прошлой неделе космический аппарат NASA OSIRIS-REx совершил эпохальный маневр – приземлился на поверхность астероида Бенну и собрал с его образцы породы. Но миссия оказалась под угрозой – собранный материал буквально рассыпается по пути домой.

Космический зонд забрал всего 60 грамм ценнейшей породы у древнего астероида. Сейчас OSIRIS-REx направляется к Земле, чтобы доставить ценный груз.

Однако на полученных фотографиях с борта аппарата ученые заметили, как часть материала с астероида медленно улетучиваются в космическое пространство. Все из-за мелкой щели в майларовой заслонке.

Good news: on Oct. 20, our @OSIRISREx spacecraft captured more than enough material from asteroid Bennu to meet mission requirements! The team is now focused on stowing the sample for return to Earth in 2023: https://t.co/4etvnJzXfn #ToBennuAndBack pic.twitter.com/ILUzEJZHD8 — NASA (@NASA) October 23, 2020

Предполагается, что это связано с тем, что в заслонке застряли крупные фрагменты пород и не дают ей закрыться. Тем временем аппарат теряет мелкодисперсные собранные частицы – они гораздо мельче, чем песок, и по консистенции напоминают скорее сахарную пудру.

Чтобы предотвратить дальнейшую потерю собранной породы, NASA отказалась от запланированного маневра вращения OSIRIS-REx для оценки точной массы собранных образцов путем создания искусственной гравитации путем центробежной силы.

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Также чтобы сберечь материал космическое агентство отказалось от включения маршевых двигателей, чтобы отлететь от Бенну и направиться к Земле как можно скорее. Сейчас аппарат отдаляется от астероида со скоростью 40 сантиметров в секунду.

Сейчас команда NASA готовится подать команду на OSIRIS-REx, чтобы капсула с породой была помещена в возвращаемую герметичную капсулу. После этой процедуры можно будет спокойно отправить аппарат на Землю.

Ученые ожидают получить образцы с астероида Бенну в возвращаемой капсуле в 2023 году.

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