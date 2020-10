На прошлой неделе космический аппарат NASA OSIRIS-REx совершил эпохальный маневр – приземлился на поверхность астероида Бенну и собрал с его образцы породы. Но миссия оказалась под угрозой – собранный материал буквально рассыпается по пути домой.

Космический зонд забрал всего 60 грамм ценнейшей породы у древнего астероида. Сейчас OSIRIS-REx направляется к Земле, чтобы доставить ценный груз.

Однако на полученных фотографиях с борта аппарата ученые заметили, как часть материала с астероида медленно улетучиваются в космическое пространство. Все из-за мелкой щели в майларовой заслонке.

Good news: on Oct. 20, our @OSIRISREx spacecraft captured more than enough material from asteroid Bennu to meet mission requirements! The team is now focused on stowing the sample for return to Earth in 2023: https://t.co/4etvnJzXfn #ToBennuAndBack pic.twitter.com/ILUzEJZHD8