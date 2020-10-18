Глава NASA рассказал о шансах найти на Марсе жизнь (видео) [ Редактировать ]
Источник: NASA
Вероятность обнаружить жизнь на Марсе увеличивается, однако до сих пор следы жизни обнаружить не удалось. Об этом заявил глава NASA Джим Брайденстайн во время видеоконференции Марсианского общества, передает ТАСС.
Мы этого пока не сделали. Но вероятность этого продолжает увеличиваться. Чем больше мы ищем, тем больше узнаем, что все необходимые, как мы считаем, для существования жизни элементы есть или были на Марсе в прошлом.
Глава NASA напомнил, что ранее были обнаружены свидетельства наличия органических молекул, а также воды.
Напомним, что в июле 2020 года США запустили к Красной планете новый марсоход Perseverance, его посадка запланирована на 18 февраля 2021 года. Он должен собрать для отправки на Землю образцы грунта.
Первый марсоход NASA Sojourner опустилось на соседнюю планету в 1997 году. После него прибыли роверы Spirit, Opportunity и Curiosity.
Ранее сообщалось, что под поверхностью Марса текут жидкие реки.
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