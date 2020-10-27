Сытнику дали месяц, чтобы покинуть пост [ Редактировать ]
Во вторник, 27 октября, Окружной административный суд Киева (ОАСК) заявил, что решение об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро не выполняется больше месяца. Об этом сообщает пресс-служба суда.
ОАСК заявил о нарушении закона.
В связи с этим суд постановил направить отдельные постановления. В частности, Государственному бюро расследований предоставить указание об открытии дел по статьям 109 (захват госвласти, - ред.), части 4 статьи 382 (невыполнение судебного решения, - ред.), частями 1 и 2 статьи 353 УК Украины (самовольное присвоение властных полномочий, - ред.).
КМУ рекомендовали принять меры по обеспечению выполнения законов и Конституции Украины. СНБО дать указание относительно осуществления мер по координации и контролю деятельности НАБУ относительно выполнения решения Конституционного суда.
Минюсту рекомендовать внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц на основании упомянутого решения КСУ.
ОАСК установлен срок - 1 месяц для представления отчетов о выполнении решения.
Суд принял решение об увольнении Сытника, рассматривая иск бывшего сотрудника НАБУ Александра Кареева к директору НАБУ о незаконности его увольнения.
Ранее мы писали о том, что Сытник заболел коронавирусом.
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