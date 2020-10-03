У главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника обнаружен якобы коронавирус. Об этом сообщает "Страна" в Telegram, со ссылкой на источники в его окружении.

По предварительным данным, у директора НАБУ коронавирус протекает не в легкой форме.

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Стоит отметить, что сам факт болезни Сытника не афишируется.

Как ранее сообщалось, пятый президент Украины Петр Порошенко заболел COVID-19. Позже стало известно, что Порошенко госпитализировали с двусторонней пневмонией.

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Напомним, в Киеве резко ухудшилась коронавирусная статистика.