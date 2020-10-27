В Словакии всем жителям проведут тесты на коронавирус. Об этом пишет Aktuality.

Национальный тест граждане обязаны будут пройти на выходных. Таким образом хотят выявить новые случаи заражения в стране.

После реализации пилотного проекта мы переходим на комплексное тестирование. Оно будет проходить не с пятницы по воскресенье, а только в выходные дни с субботы по воскресенье.

Отмечается, что анализ сделают всем жителям старше 10 лет. Если этот метод окажется успешным, другие страны смогут им воспользоваться, уверенны в Словакии.

Ранее мы писал, что в украинском Минздраве заявили о том, что треть ПЦР-тестов дают отрицательный результат у больных с коронавирусом.