В Словакии пройдет общенациональный коронавирусный эксперимент [ Редактировать ]
В Словакии всем жителям проведут тесты на коронавирус. Об этом пишет Aktuality.
Национальный тест граждане обязаны будут пройти на выходных. Таким образом хотят выявить новые случаи заражения в стране.
После реализации пилотного проекта мы переходим на комплексное тестирование. Оно будет проходить не с пятницы по воскресенье, а только в выходные дни с субботы по воскресенье.
Отмечается, что анализ сделают всем жителям старше 10 лет. Если этот метод окажется успешным, другие страны смогут им воспользоваться, уверенны в Словакии.
Ранее мы писал, что в украинском Минздраве заявили о том, что треть ПЦР-тестов дают отрицательный результат у больных с коронавирусом.
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