Во вторник, 27 октября, в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что тестирование методом ПЦР не подтверждает наличие коронавируса у 30% больных.

В связи с этим в Украине госпитализация и лечение пациентов происходит при наличии клинических симптомов.

Так, существует несколько причин не точного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.

Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе, с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР.

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