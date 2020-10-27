В 30% случаев у больного коронавирусом отрицательный ПЦР тест - Степанов [ Редактировать ]
Во вторник, 27 октября, в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что тестирование методом ПЦР не подтверждает наличие коронавируса у 30% больных.
В связи с этим в Украине госпитализация и лечение пациентов происходит при наличии клинических симптомов.
Так, существует несколько причин не точного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.
Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе, с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР.
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