Вопрос Крыма мешает вступлению Украины в НАТО - Линкявичюс [ Редактировать ]
Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что препятствием вступлению Украины в НАТО является война на Донбассе и российская оккупация Крыма. Война с Россией не играет на пользу Украины. Об этом Линкявичюс сказал в интервью "Европейской правде".
По его словам, правила НАТО такие, что Альянс не будет приглашать к членству государство, на границах которого идет война.
"Но в этом случае имеет вес то, что Украина не несет за это ответственности, и это - важный контраргумент. Но в любом случае в свое время все эти вопросы должны быть решены", - сказал Линкявичюс.
На уточняющий вопрос, должна ли Украина решить крымский вопрос до вступления в НАТО, он ответил утвердительно: "Конечно, к членству. Но и приглашение к членству не придет быстро, поверьте. Это тоже надо понимать. У Литвы это заняло 10 лет", - заявил Линкявичюс.
Ранее Путин обратился к НАТО.
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