Путин обратился к НАТО [ Редактировать ]
В понедельник, 26 октября, президент России Владимир Путин обратился к НАТО. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Российский лидер призвал объявить мораторий на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
Путин отметил, что российско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был важен для Европы, а выход из него США стал большой ошибкой.
Также президент обещает не развертывать в Европе ракеты 9М729 комплекса Искандер-М при условии встречных шагов альянса. Он предложил проверить на соответствие параметрам РСМД ракеты 9М729 в Калининградской области и комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе.
Призываем также все заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов "в мире без Договора о РСМД" применительно к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Открыты к совместной работе на этом направлении.
Ранее мы писали о том, что Путин предложил расчистить экономику от санкций.
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