Ціна газу: у "Нафтогазі" оприлюднили вартість блакитного палива для українців [ Редактировать ]
Зима ближче, ціни - все вище! Золоте правило опалювального сезону, цього року, схоже знову спрацює і газ подорожчає. Цієї ночі в "Нафтогазі" оприлюднили ціну блакитного палива на листопад - і вона вище аж на 35 відсотків!
У НАК виправдовуються: мовляв, усе через сезонний фактор та збільшення оптової ціни на біржах. Чи можна знизити ціни на газ і що для цього потрібно?
Середина осені - традиційний початок опалювального сезону. А ще - розмов про ціну газу.
Всі компанії купляють газ на ринку і продають на ринку.
А значить і ціни для споживачів - коливаються.
Дмитро Маруніч, експерт у сфері енергетики:
У нас их в стране миллионы.
Яких цін у платіжкам чекати? Чи можливо зробити газ - дешевше? Ще на початку місяця очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв запевняв, що ціни на газ зростати не будуть, бо газу у сховищах - багато. Навіть рекордно багато - 28 мільярдів кубометрів!
Якщо весь цей обсяг попрямує до українських, а також європейських споживачів, то велика ймовірність, що побачимо цінові зрушення, і ціни для українських споживачів будуть нижчим, ніж на європейських ринках. Ми в Нафтогазі, хто аналізує статистику і складає прогнози на майбутнє, впевнені, що ціна на газ впаде цієї зими.
Тому, поки осінь, ціни вирішили... підняти! На третину. Якщо у жовтні ціна палива в середньому була близько 6 з половиною гривень за куб, то вже наступного місяця буде майже... 9! Як формують газові розцінки? Вартість палива залежить від транспортування та цін на українській біржі. Але найголовніший компонент - імпортний паритет. Тобто вартість палива на голландській біржі TTF. А там перед опалювальним сезоном, ціни традиційно ростуть. Але ж вітчизняного газу в Україні - 70 відсотків! Тоді чому в пріоритеті імпорт?
Дмитро Марунич, експерт у сфері енергетики:
Государство через механизмы рынка продолжает контролировать весь ресурс добытой компанией "Укргаздобыча".
Її контролює НАК "Нафтогаз". Як і дочірню компанію, яка постачає паливо споживачам. Тому й ціна для "своїх" нижча за ринкову.
Геннадій Кобаль, експерт у сфері енергетики:
Є бажання там побільше шматок ринку відхопити. За рахунок демпінгу відповідного. У "Нафтогаза" є амбіції створити крупного постачальника газу для цього сегменту. Для населення.
Дмитро Марунич, експерт у сфері енергетики:
Иные операторы, трейдеры просто не имеют доступа к этому ресурсу, и априори не могут быть на нем эффективны. Даже не могут в нем принимать участие.
Змінити ситуацію можуть відкриті торги на закупівлю газу власного видобутку на енергетичній біржі. На цьому наполягають і в Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг, але спочатку "Укргазвидобування" потрібно вивести з тіні "Нафтогазу".
Оксана Кривенко, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:
Він має вплив на ринок, за рахунок наявності в нього великого ресурсу. І якраз якби дати можливість "Укргазвидобуванню" торгувати на біржі вільно своїм видобутим природним газом, то у нас би ситуація покращилася. Була би більше конкуренція, і обсяги які би в конкурентній боротьбі за споживача зробили б ситуацію такою, що ціна могла би і знизитися!
Втім, коли це станеться? Поки ці питання без відповіді.
по теме
Діставайте гаманці: на скільки подорожчає газ для українців
У "Нафтогазі" здорожчання пояснили стрибком ціни на газ у Європі - мовляв, довелося підвищувати і в Україні
Тепло у домівки: в Україні офіційно стартує опалювальний сезон
Вдарити опаленням по вірусу: в Україні стартує опалювальний сезон - та чи у всіх будуть теплі батареї?
"Борговий" зашморг: звідки взялися астрономічні цифри у розрахунках за газ
Постачильники палива та газзбути кажуть про величезні борги на відкритому ринку газу - звідки вони з'явилися, як їх планують покрити, і головне - чи відобразяться вони в платіжках українців?
Цены на газ: когда украинцам ждать повышения
"Нафтогаз" прогнозирует рост цен на газ
Чому в Україні "пробуксовує" реформа газової галузі
Як працює ринок, і головне - чи знизить ціну газу реформа ринку?