Зима ближче, ціни - все вище! Золоте правило опалювального сезону, цього року, схоже знову спрацює і газ подорожчає. Цієї ночі в "Нафтогазі" оприлюднили ціну блакитного палива на листопад - і вона вище аж на 35 відсотків!

У НАК виправдовуються: мовляв, усе через сезонний фактор та збільшення оптової ціни на біржах. Чи можна знизити ціни на газ і що для цього потрібно?

Середина осені - традиційний початок опалювального сезону. А ще - розмов про ціну газу.

Всі компанії купляють газ на ринку і продають на ринку.

А значить і ціни для споживачів - коливаються.

Дмитро Маруніч, експерт у сфері енергетики:

У нас их в стране миллионы.

Яких цін у платіжкам чекати? Чи можливо зробити газ - дешевше? Ще на початку місяця очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв запевняв, що ціни на газ зростати не будуть, бо газу у сховищах - багато. Навіть рекордно багато - 28 мільярдів кубометрів!

Якщо весь цей обсяг попрямує до українських, а також європейських споживачів, то велика ймовірність, що побачимо цінові зрушення, і ціни для українських споживачів будуть нижчим, ніж на європейських ринках. Ми в Нафтогазі, хто аналізує статистику і складає прогнози на майбутнє, впевнені, що ціна на газ впаде цієї зими.

Тому, поки осінь, ціни вирішили... підняти! На третину. Якщо у жовтні ціна палива в середньому була близько 6 з половиною гривень за куб, то вже наступного місяця буде майже... 9! Як формують газові розцінки? Вартість палива залежить від транспортування та цін на українській біржі. Але найголовніший компонент - імпортний паритет. Тобто вартість палива на голландській біржі TTF. А там перед опалювальним сезоном, ціни традиційно ростуть. Але ж вітчизняного газу в Україні - 70 відсотків! Тоді чому в пріоритеті імпорт?

Дмитро Марунич, експерт у сфері енергетики:

Государство через механизмы рынка продолжает контролировать весь ресурс добытой компанией "Укргаздобыча".

Її контролює НАК "Нафтогаз". Як і дочірню компанію, яка постачає паливо споживачам. Тому й ціна для "своїх" нижча за ринкову.

Геннадій Кобаль, експерт у сфері енергетики:

Є бажання там побільше шматок ринку відхопити. За рахунок демпінгу відповідного. У "Нафтогаза" є амбіції створити крупного постачальника газу для цього сегменту. Для населення.

Дмитро Марунич, експерт у сфері енергетики:

Иные операторы, трейдеры просто не имеют доступа к этому ресурсу, и априори не могут быть на нем эффективны. Даже не могут в нем принимать участие.

Змінити ситуацію можуть відкриті торги на закупівлю газу власного видобутку на енергетичній біржі. На цьому наполягають і в Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг, але спочатку "Укргазвидобування" потрібно вивести з тіні "Нафтогазу".

Оксана Кривенко, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

Він має вплив на ринок, за рахунок наявності в нього великого ресурсу. І якраз якби дати можливість "Укргазвидобуванню" торгувати на біржі вільно своїм видобутим природним газом, то у нас би ситуація покращилася. Була би більше конкуренція, і обсяги які би в конкурентній боротьбі за споживача зробили б ситуацію такою, що ціна могла би і знизитися!

Втім, коли це станеться? Поки ці питання без відповіді.