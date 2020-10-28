Авиакатастрофа МАУ: когда обсудят компенсации [ Редактировать ]
В среду, 28 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры о компенсациях со стороны Ирана родственникам, погибших в результате крушения Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", будет происходить во время третьего раунда переговоров между странами.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Мы надеемся, что во время третьего раунда переговоров уже будет происходить предметный разговор о том, когда, как компенсации будут выплачены. Однако, честно говоря, я бы не сводил эту историю именно к деньгам, потому что вопрос - шире, это вопрос справедливости, наказания тех, кто совершил это преступление.
Он отметил с осторожным оптимизмом смотрит на динамику переговоров с Ираном.
На втором раунде договорились о нескольких важных вещах. Во-первых, действительно, сам ход дискуссии показывает, что Иран признает ответственность не на словах, а на деле, и готов идти по пути урегулирования.
Глава МИД добавил, что сейчас очень важно, чтобы правоохранительные органы Ирана максимально открыто сотрудничали с правоохранительными органами Украины, прежде всего с Офисом генерального прокурора, и предоставляли всю необходимую информацию.
Кроме того, важно, чтобы группа пострадавших стран, от имени которых Украина ведет переговоры вышла с единой консолидированной позицией на третий раунд переговоров. Ведется нормальная дипломатическая работа, но главное, что этот процесс, и на этом этапе мы не видим попыток Ирана сорвать его. Я надеюсь, что так будет и впредь, и мы урегулируем эту проблему.
Как мы ранее сообщали, Иран передал Франции "черные ящики" со сбитого украинского "Боинга".
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