В среду, 28 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры о компенсациях со стороны Ирана родственникам, погибших в результате крушения Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", будет происходить во время третьего раунда переговоров между странами.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Мы надеемся, что во время третьего раунда переговоров уже будет происходить предметный разговор о том, когда, как компенсации будут выплачены. Однако, честно говоря, я бы не сводил эту историю именно к деньгам, потому что вопрос - шире, это вопрос справедливости, наказания тех, кто совершил это преступление.

Он отметил с осторожным оптимизмом смотрит на динамику переговоров с Ираном.

На втором раунде договорились о нескольких важных вещах. Во-первых, действительно, сам ход дискуссии показывает, что Иран признает ответственность не на словах, а на деле, и готов идти по пути урегулирования.

Глава МИД добавил, что сейчас очень важно, чтобы правоохранительные органы Ирана максимально открыто сотрудничали с правоохранительными органами Украины, прежде всего с Офисом генерального прокурора, и предоставляли всю необходимую информацию.

Кроме того, важно, чтобы группа пострадавших стран, от имени которых Украина ведет переговоры вышла с единой консолидированной позицией на третий раунд переговоров. Ведется нормальная дипломатическая работа, но главное, что этот процесс, и на этом этапе мы не видим попыток Ирана сорвать его. Я надеюсь, что так будет и впредь, и мы урегулируем эту проблему.

Как мы ранее сообщали, Иран передал Франции "черные ящики" со сбитого украинского "Боинга".