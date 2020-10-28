В среду, 28 октября, в ходе заседания Кабинет министров Украины назначил гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Рябикина Павла Борисовича (гендиректора аэропорта Борисполь) согласовано на назначение председателем Таможни.

В декабре 2018 года Кабмин принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Ранее Зеленский назначил посла Украины в Финляндии.