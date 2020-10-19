Зеленский назначил посла Украины в Финляндии [ Редактировать ]
Фото: Владимир Зеленский / АП
Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла в Финляндии. Им стала Ольга Диброва.
Указ о назначении размещен на сайте президента.
До назначения на новую должность Диброва работала директором департамента государственного протокола Министерства иностранных дел Украины.
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