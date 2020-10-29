Катер "Бердянськ" відновили після захоплення окупантами [ Редактировать ]
Броньований катер "Бердянськ" відновили після дій російських мародерів. Про це повідомив Укроборонпром. Ремонтували корабель з червня на Миколаївському суднобудівному заводі. Встановили гвинто-стернову систему, донно-бортову арматуру та інші пошкоджені окупантами агрегати.
Нагадаю, катери Бердянськ, Нікополь та буксир "Яни Капу" окупанти захопили разом з екіпажами в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року. Моряків звільнили у вересні 2019 року, пізніше у понівеченому стані повернули і військові судна.
по теме
Переповнений мігрантами човен перевернувся поблизу Франції
Троє дітей, серед яких однорічний малюк та ще четверо дорослих загинули під час нелегальної подорожі до берегів Англії
На передовій бойовики атакують зі стрілецької зброї та підпалюють траву
Одне порушення режиму тиші було на Донбасі минулої доби. Російські найманці випустили кілька черг зі стрілецької зброї неподалік Мар'їнки
Помещается на волоске: создан самый маленький в мире корабль
Ученые использовали двухфотонную стереолитографию
Британські спецпризначенці звільнили танкер від піратів
Британський спецназ затримав сімох людей на танкері у Ла-Манші. Сигнал біди надійшов напередодні з судна "Наве Андромеда", що перебувало поблизу острова Вайт біля південного узбережжя Великої Британії