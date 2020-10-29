В пятницу, 30 октября, в Украине похолодает. Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Так, в западных регионах, днем там будет +9+13 градусов. А в субботу холодная погода уже распространится по всей стране.

Также ожидаются туманы.

В пятницу ожидается + 11 + 15 градусов, а на юге и юго-востоке температура поднимется до + 18 градусов. Дожди 30 октября пройдут в западных регионах, в Луганской области, в Винницкой и Одесской областях, а также в Черкасской, Житомирской и Киевской областях. Во всех остальных регионах ожидается погода без существенных осадков. А вот в Карпатах даже возможен мокрый снег.

В Киеве в пятницу ожидаются туманы и периодический дождь, температура днем будет держаться на +12 градусах. Но уже на выходные в столице похолодает до +7+10 и пройдет дождь, а воскресенье будет без особых осадков.

Пока есть желтые и рыжие листочки на деревьях, красные виноград и клен, зеленая, блестящая от туманов трава - не так и грустно, и есть чем любоваться. Но как опадет вся листва будем любоваться друг другом. Октября осталось немного, очень тепло его благодарим.

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