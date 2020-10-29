AMD представила новое поколение видеокарт Radeon (видео) [ Редактировать ]
Источник: AMD
Производитель электроники AMD представил новое поколение видеокарт Radeon RX 6000-й серии на архитектуре RDNA 2. Об этом сообщает официальный Twitter компании.
Потребителям было представлено три видеокарты: Radeon RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT. По словам разработчиков, последняя модель станет определяющей при использовании видеоигр с разрешением 4K.
В AMD сравнивают свои видеокарты RX 6800 XT и RX 6800 с похожими от Nvidia - GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070. Они показывают такую же и даже лучшую частоту кадров при меньшем потреблении электроэнергии.
Флагманская видеокарта RX 6900 XT показывает производительность, сравнимую с GeForce RTX 3090. При этом она вдвое мощнее, чем Radeon RX 5700 XT, где применялась первоначальная архитектура RDNA.
Видеокарты Radeon RX 6800 и RX 6800 XT поступят в продажу 18 ноября по цене $579 и $649 соответственно. Флагманская карта Radeon RX 6900 XT появится в магазинах 8 декабря, ее стоимость - $999.
Today's unveil of the @Radeon RX 6000 Series is a huge moment in the @AMD #gaming journey. AMD is delivering our most powerful gaming GPU ever, with full hardware support for DirectX 12 Ultimate built into #RDNA2: DirectX Raytracing, Variable Rate Shading and more. #GameOnAMD pic.twitter.com/oMrMeSHW2O— Rick Bergman (@RickBergman) October 28, 2020
Ранее сообщалось, что AMD представила процессоры Ryzen 5000.
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