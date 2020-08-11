NVIDIA представит новые видеокарты Ampere 31 августа (видео) [ Редактировать ]
Американская технологическая компания NVIDIA анонсировала мероприятие с анонсами новых продуктов, которое состоится 31 августа. Презентация приурочена к годовщине выхода ервой видеокарты NVIDIA Geforce 256 в октябре 1999 года. Компания показала в своем Twitter тизер в виде вспышки суперновой и начала обратный отчет "21 день, 21 год".
...#UltimateCountdown pic.twitter.com/f23HcbHUk6— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) August 10, 2020
По слухам, на презентации компания собирается представить новые высокопроизводительные игровые видеокарты поколения Ampere. Среди них линейка GeForce RTX 30 Ampere, заменяющая RTX 20 Turing, и серия GeForce RTX 3000 (преемник GeForce RTX 2080), включающая в себя видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3080 4K. Выпуск новых видеокарт предположительно состоится 9 сентября.
Линейка игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 Ampere будет состоять из четырех видеокарт: NVIDIA RTX 3080 Ti, NVIDIA RTX 3080, NVIDIA RTX 3070 и NVIDIA RTX 3060. По слухам, все четыре видеокарты будут выпущены в 2020 году, но будут иметь разные графики выпуска.
Ранее сообщалось, что Nvidia установила слежку за пользователями.
по теме
Умер создатель компьютерной мыши
Инженер скончался из-за дыхательной недостаточности
Шотландці винайшли робота-помічника для літніх людей
Науковці у Шотландії проводять випробування гуманоїдів, яких відправлять у будинки для літніх людей. Вони допомагатимуть по господарству та просто підтримуватимуть компанію самотнім людям
В Facebook появились официальные музыкальные видео
Начиная с этих выходных, Facebook добавляет официальные музыкальные видео на свою платформу
TikTok выделил 200 млн долларов для начинающих видеомейкеров
Фонд будет полностью распределен до конца 2021 года, а после сумма выплат может вырасти
GOODRAM SDXC 128GB IRDM PRO V60: обзор экстремально быстрой SDXC-карты памяти
Рассмотрим технологию сверхбыстрой скорости чтения и записи на примере модели GOODRAM SDXC 128GB IRDM PRO V60 детальнее