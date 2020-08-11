Американская технологическая компания NVIDIA анонсировала мероприятие с анонсами новых продуктов, которое состоится 31 августа. Презентация приурочена к годовщине выхода ервой видеокарты NVIDIA Geforce 256 в октябре 1999 года. Компания показала в своем Twitter тизер в виде вспышки суперновой и начала обратный отчет "21 день, 21 год".

По слухам, на презентации компания собирается представить новые высокопроизводительные игровые видеокарты поколения Ampere. Среди них линейка GeForce RTX 30 Ampere, заменяющая RTX 20 Turing, и серия GeForce RTX 3000 (преемник GeForce RTX 2080), включающая в себя видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3080 4K. Выпуск новых видеокарт предположительно состоится 9 сентября.

Линейка игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 Ampere будет состоять из четырех видеокарт: NVIDIA RTX 3080 Ti, NVIDIA RTX 3080, NVIDIA RTX 3070 и NVIDIA RTX 3060. По слухам, все четыре видеокарты будут выпущены в 2020 году, но будут иметь разные графики выпуска.

Ранее сообщалось, что Nvidia установила слежку за пользователями.