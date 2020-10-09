Впечатляющая мощь: AMD представила процессоры Ryzen 5000 [ Редактировать ]
Источник: Cnet
Производитель электроники AMD представил новое поколение процессоров Ryzen 5000-й серии поколения Zen 3. Об этом сообщается на сайте компании.
AMD выводит на рынок четыре новых процессора: Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X. Новые процессоры стали более производительными и подходят как для вычислительных задач, так и для видеоигр.
12-ядерный Ryzen 9 5900X на 26% быстрее в играх, чем предыдущий Ryzen 9 3900XT. Ryzen 9 5900X в среднем на 7% опережает аналогичный процессор от Intel Core i9-10900K в играх при разрешении 1080p.
Прирост в количестве инструкций процессора составил 19%, что обеспечивает более быструю и стабильную обработку данных.
Высокая вычислительная мощность сопровождается поддержкой передовых технологий. Все процессоры AMD Ryzen 5000 Series поставляются с полным набором технологий, предназначенных для повышения вычислительной мощности ПК, включая Precision Boost 2, Precision Boost Overdrive 3 и PCIe 4.0.
Новые процессоры готовы к установке на материнские платы AMD серии 400 и 500 с помощью простого обновления BIOS.
Today's the day Gaming Begins. Join @AMD CEO Dr. Lisa Su at 12PM ET as she unveils what's next for AMD Ryzen desktop processors and the future of high-performance computing. pic.twitter.com/qhZsC9zENv— AMD Ryzen (@AMDRyzen) October 8, 2020
Новое поколение процессоров AMD Ryzen 5000 Zen 3 поступят в продажу 5 ноября по цене от $299 до $799. Каждый из новых процессоров на $50 дороже соответствующего аналога 3000-й серии.
Напомним, что Intel представил 11-е поколение микропроцессоров Intel Core.
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