Национальный банк Украины (НБУ) на 30 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,43 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 октября установлен на таком уровне: 28,4383 гривен за 1 доллар (+0,0394 грн). При этом курс доллара на 29 октября составляет 28,3989 гривен за 1 доллар.

Ранее сообщалось, что цена биткоина "взлетела" до рекордного максимума за 2020-й год.