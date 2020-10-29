Доллар вырос до максимума за два года: курс валют на 30 октября [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 30 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,43 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 30 октября установлен на таком уровне: 28,4383 гривен за 1 доллар (+0,0394 грн). При этом курс доллара на 29 октября составляет 28,3989 гривен за 1 доллар.
Ранее сообщалось, что цена биткоина "взлетела" до рекордного максимума за 2020-й год.
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