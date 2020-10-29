В Украине изменили стандарты лечения больных COVID-19 [ Редактировать ]
Фото: Виктор Ляшко / ZIK
В Украине в очередной раз изменили стандарты оказания медицинской помощи больным COVID-19. На этот раз речь идет о критериях, при которых завершается амбулаторное лечение. Об этом на онлайн-конференции заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, амбулаторное лечение завершается при наличии одного из трех критериев:
- Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. При этом не нужно проводить дополнительно ИФА или ПЦР-тестирование;
- Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня с даты забора материала при положительном ПЦР-исследовании. Также не нужно повторно проводить исследования;
- Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания при условии получения одного отрицательного результата методом ПЦР.
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