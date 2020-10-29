За сутки на территории Украины зарегистрировали 7 342 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Всего за период эпидемии в Украине зафиксировали 370 417 заболевших COVID-19. Болезнь победили 151 632 человек (2990 - за минувшие сутки), погибли 6868 украинца (113- за минувшие сутки).

Читайте также, в Украине "упала" загруженность коронавирусных больниц. Всего в Украине введено в эксплуатацию 37 268 больничных койко-мест для лечения коронавируса.